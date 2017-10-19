В Кузбассе экс-сотрудника Росгвардии будут судить за получение взяток

Мужчину в том числе обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

В Кузбассе будут судить бывшего начальника отделения лицензирования частной охранной деятельности центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии. 38-летнего мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размере и в получении взятки за незаконные действия.

Следователи выяснили, что в марте 2011 года злоумышленник предложил директору частного охранного предприятия за вознаграждение своё покровительство. Он пообещал бизнесмену, что его предприятие не затронут внеплановые проверки, а лицензии на охранную деятельность продлят в срок и без каких-либо проволочек.

«За свою помощь обвиняемый попросил оплачивать его счета за мобильную связь и расходы на автозаправках, предприниматель согласился. В общей сложности до марта 2017 года мужчина передал обвиняемому 256 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Весной 2017 года представитель Росгвардии потребовал от предпринимателя оплачивать и другие расходы. После этого мужчина обратился в УФСБ России по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители выявили ещё один эпизод преступной деятельности обвиняемого. Ранее он попросил у директора другого охранного предприятия взятку в виде 17 подарочных сертификатов из парфюмерного магазина. За это мужчина пообещал продлить срок лицензии на частную охранную деятельность. Тогда общая сумма вознаграждения составила 34 тысячи рублей.