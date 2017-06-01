В Кузбассе экс-сотрудника военкомата осудили за мошенничество

Бывший сотрудник военкомата получил условный срок за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

В марте 2016 года начальник одного из отделений военного комиссариата по Прокопьевску и Прокопьевскому району пообещал призывнику помочь с зачислением в запас за 120 тысяч рублей. Причём злоумышленник изначально знал, что ничем не сможет помочь молодому человеку, поскольку у него не было права как-либо влиять на решения медицинской и призывной комиссии.

«Обвиняемый сначала получил 20 тысяч рублей, а затем еще 100 тысяч рублей, однако никаких действий по исполнению обещаний не предпринимал. Сотрудникам полиции поступила оперативная информация, что один из сотрудников военкомата получил денежное вознаграждение от призывника. Проверка данного факта выявила потерпевшего, который рассказал о сотруднике, деньгах и обещании. Вину сотрудник признал полностью, после чего уволился по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе.

В итоге, теперь уже бывший, сотрудник военкомата получила два года колонии условно.