В Кузбассе экс-сотруднице полиции дали два года условно за истязание девочки-подростка

Женщина несколько часов избивала несовершеннолетнюю за то, что та распространяла про неё слухи.

Суд Кемеровской области признал виновной экс-сотрудницу полиции в истязании девочки-подростка. Женщина закрыла пострадавшую в помещении и в течение нескольких часов била её.

Инцидент случился осенью 2016 года. Следствие установило, что знакомые осужденной сообщили ей о том, что про неё распространяет слухи потерпевшая. Несмотря на должностное положение, женщина решила отомстить.

Девочка часто бывала на одной из автомобильных стоянок, в помещении для отдыха водителей большегрузных автомобилей. Сотрудница полиции знала об этом, подкараулила её там и предложила поговорить.

«Женщина закрылась с подростком в помещении, не выпускала её несколько часов, била по разным частям тела и канцелярским ножом попыталась обрезать ей волосы. В какой-то момент потерпевшая смогла увернуться и убежать», – сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области.

О случившемся девочка рассказала маме по телефону. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела нейролингвистическая экспертиза показала, что девочка говорит правду.

Сотрудница полиции со следствием не сотрудничала, давила на свидетелей и вину не признала.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.