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В Кузбассе экскаваторщик нашёл в реке авиабомбу

В Кузбассе экскаваторщик нашёл в реке авиабомбу

По словам экспертов, подобные заряды производили в середине прошлого века.

В Прокопьевске местный житель обнаружил в реке авиабомбу. Подозрительный предмет водитель экскаватора извлёк из земли во время чистки русла реки Оба.

О необычной находке мужчина сообщил в полицию. К месту происшествия прибыли сапёры прокопьевского ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области. Они оцепили территорию и эвакуировали жителей ближайших частных домов.

«Специалисты установили, что обнаруженный предмет – это авиационная бомба калибра 50 килограммов без хвостового стабилизатора. Точную дату выпуска из-за коррозии установить невозможно. Но подобные боеприпасы производили в середине прошлого века», – рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С помощью специально обученной собаки и анализатора взрывчатых веществ сапёры обследовали боеприпас. Он оказался безопасным.

Однако ранее местный житель уже обнаруживал на данном участке боеприпасы. Экскаваторщик откапывал минометный снаряд калибра 82 миллиметра. Тогда в боеприпасе взрывчатое вещество обнаружили и отвезли находку на безопасный участок, где уничтожили с помощью накладного заряда.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии.

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