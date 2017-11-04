В Кузбассе энергетики устраняют последствия сильного ветра

В Кузбассе энергетики в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий сильного ветра. В Новокузнецке, а также в Новокузнецком, Гурьевском, Беловском, Мариинском, Яшкинском районах произошло отключение электроэнергии.

Как рассказали Сибдепо в областном департаменте ЖКХ, ночью были привлечены дополнительные бригады энергетиков. Всего более 50 восстановительных бригад — это 120 специалистов и 40 единиц техники. Кроме того, приступить к работам были готовы ещё 300 аварийных бригад.

Заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов, возглавляющий областной штаб по безопасности электроснабжения потребителей, поставил задачу завершить работы и восстановить электроснабжение в полном объёме в кратчайшие сроки. Кроме того, замгубернатора отметил, что особое внимание надо уделить работе диспетчеров с населением. Кузбассовцам, у которых нет электричества, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, а при необходимости в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета.

Как отметил Дмитрий Кудряшов, работа энергетиков показала, что они готовы к зиме и к любым нестандартным ситуациям.

Ранее Сибдепо сообщал о том, что в сети появились фотографии последствий сильного ветра на территории Кемеровской области.