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Кузбасс

В Кузбассе эвакуировали горняков с шахты «Распадская» из-за сообщения о бомбе

Неизвестный позвонил на предприятие и сообщил о минировании.

В ночь на 12 июля с шахты «Распадская» в Междуреченске эвакуировали горняков из-за угрозы взрыва, в том числе и тех, кто находился в забое. На рабочий телефон предприятия поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании.

На место происшествия прибыли экстренные службы города. Как пишет «Правоохранительный портал Кузбасса», сообщение о минировании не подтвердилось.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД Междуреченска совместно с коллегами из ФСБ установили, кто звонил на «Распадскую» с сообщением о бомбе. Анонимом оказался 54-летний рабочий шахты. Сотрудники правоохранительных органов задержали его по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За ложное сообщение об акте терроризма мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Также за время простоя предприятие понесло убытки, которые в случае доказания вины задержанного, могут взыскать с него, отмечает издание.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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