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В Кузбассе фельдшер прошёл 15 километров пешком по бездорожью ради пациента

В Кузбассе фельдшер прошёл 15 километров пешком по бездорожью ради пациента

Алексея Жеглова наградили медалью «За честь и мужество».

В Кузбассе фельдшер отделения скорой медицинской помощи Крапивинской районной больницы Алексей Жеглов ради спасения пациента прошёл 15 километров пешком по бездорожью. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Сигнал о несчастном случае поступил 12 октября вечером. Звонивший сообщил, что мужчина получил повреждения брюшной полости и передвигаться самостоятельно не может. Ехать нужно было в деревню Медвежка, добраться до неё можно только на автомобиле повышенной проходимости: по дорогам общего пользования – 72 километра. Потом необходима паромная переправа и ещё 30 километров по таежной дороге (общая протяженность 102 километра).

Машина скорой помощи преодолеть сложный участок дороги не смогла. Группа, в составе которой кроме фельдшера были и два сотрудника полиции, отправилась к пациенту пешком. Бригада прибыла на место в три часа ночи 13 октября. Местного жителя доставили в больницу по реке Тайдон.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев наградил фельдшера Алексея Жеглова медалью «За честь и мужество», — за высокий профессионализм, смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга.

Текст: Карина Миллер.
Фото: архив Сибдепо.

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