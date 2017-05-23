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В Кузбассе годовалый мальчик погиб в ванне с горячей водой, его отец пойдёт под суд

В Кузбассе годовалый мальчик погиб в ванне с горячей водой, его отец пойдёт под суд

28-летнего новокузнечанина обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

28-летний житель южной столицы Кузбасса пойдёт под суд за причинение смерти по неосторожности своему сыну.

Несчастье в семье новокузнечан произошло в марте 2017 года. В отсутствие супруги мужчина должен был присмотреть за сыном в возрасте год и восемь месяцев. Однако пока женщина ходила за старшим ребёнком в школу, кузбассовец уснул. В этот момент годовалый мальчик залез в ванну и открыл кран с горячей водой.

«Когда женщина вернулась домой, то сразу увидела, что из ванной комнаты идет пар. Войдя в помещение, она обнаружила младшего сына в горячей воде. Ребёнок уже не подавал признаков жизни, женщина вызвала «скорую помощь», врачи констатировали смерть потерпевшего», — сообщили в региональном СУ СК РФ.

Как рассказала Сибдепо представитель пресс-службы областного Следственного комитета Ирина Мазеева, семья, в которой произошло горе, имела положительную характеристику, на профилактических учётах не состояла. Молодые люди воспитывали двух детей. В день происшествия оба родителя были трезвыми.

За причинение смерти по неосторожности новокузнечанину грозит до двух лет лишения свободы.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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