Происшествия
Кузбасс
В Кузбассе грузовой поезд сбил 26-летнего мужчину

В Кузбассе грузовой поезд сбил 26-летнего мужчину

Мужчина получил переломы рёбер.

26 декабря ночью на станции Яшкино грузовой поезд сбил 26-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист.

«Наезд на мужчину произошёл около 2:00. Кузбассовец шёл навстречу поезду. Стоит отметить, что в момент происшествия была плохая видимость», – сообщили Сибдепо в пресс-службе ЛУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что врачи диагностировали у мужчины переломы пяти рёбер, а также сильное общее переохлаждение. В настоящее время он находится в больнице.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: udmpravda.ru.

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