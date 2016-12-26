В Кузбассе грузовой поезд сбил 26-летнего мужчину

26 декабря ночью на станции Яшкино грузовой поезд сбил 26-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист.

«Наезд на мужчину произошёл около 2:00. Кузбассовец шёл навстречу поезду. Стоит отметить, что в момент происшествия была плохая видимость», – сообщили Сибдепо в пресс-службе ЛУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что врачи диагностировали у мужчины переломы пяти рёбер, а также сильное общее переохлаждение. В настоящее время он находится в больнице.