В Кузбассе грузовой поезд сбил двух пешеходов, женщина погибла на месте

Трагедия произошла из-за спора, который возник между сожителями перед железнодорожными путями.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники транспортной полиции установили причину, по которой 46-летняя женщина и 29-летний мужчина попали под грузовой поезд. От полученных травм женщина погибла на месте, а мужчина с тяжёлыми травмами был доставлен в реанимацию Областного клинического центра охраны здоровья шахтёров.

«Сожители возвращались с покупками в посёлок Дачный. Перед железнодорожными путями, на которых уже показался грузовой состав, они заспорили. Мужчина намеревался перебежать полотно, а женщина удерживала его. В итоге, оба пешехода оказались на рельсах как раз перед идущим поездом», — рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД РФ.

В настоящее время сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также сотрудники транспортной полиции на станции Кемерово-Пассажирская увели молодую девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения с железнодорожного полотна. Она бродила среди рельсов с явной потерей ориентации на местности.

«Данный инцидент произошёл 3 мая 2017 года. Девушка вела себя агрессивно, ругалась матом и не хотела уходить от путей. Теперь ей грозит штраф в размере 500 рублей», — рассказала Сибдепо представитель пресс-службы ведомства Елена Щербинина.

Благодаря грамотным действиям полицейских удалось избежать ещё одного происшествия на железнодорожных путях. В отношении задержанной составили административный протокол за мелкое хулиганство.