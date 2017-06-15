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В Кузбассе хотят привить против ГРИППа 40% населения

В Кузбассе хотят привить против ГРИППа 40% населения

Специалисты отмечают, что благодаря прививкам в регионе снизился процент заболевших гриппом в прошлом году.

В Кузбассе до начала эпидемиологического сезона 2017 — 2018 года специалисты планируют привить 40% населения. В прошлом зимой зарегистрировали две волны эпидемии. Во время первой волны заболеваемости эпидпорог был превышен на 97,5 – 98,8 %.

«Снижение количества заболевших гриппом удалось достигнуть благодаря высокому охвату населения профилактическими прививками. В рамках подготовки к эпидемии осенью 2016 года в Кемеровской области было привито против гриппа более 1 млн 109 тыс. человек. Это 40,8 % численности населения региона», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В этом году профилактическая подготовка к острому периоду заболеваемости начнётся уже в сентябре. В это время в медицинские учреждения поступит вакцина. Сделать прививку жители региона смогут в поликлиниках по месту прописке.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.torange.biz

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