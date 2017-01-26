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Кузбасс

В Кузбассе инспекторы ДПС спасли трёх человек из горящего дома

Пожар произошёл в доме в Ленинске-Кузнецком.

В Ленинске-Кузнецком инспекторы ДПС спасли из горящего дома трёх человек. Пожар произошёл на улице Красный Лог 25 января. Полицейским позвонила местная жительница, которая вместе с семьёй оказалась заблокирована в горящем доме.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, первыми на место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД Андрей Щептинов и Максим Буланов.

«Полицейские, рискуя собственной жизнью, вошли в горящий дом, разбив одно из окон. Из пылающего здания они вывели 37-летнюю женщину и ее 18-летнего сына, а также вынесли на руках 63-летнюю пенсионерку, которая не могла самостоятельно передвигаться», — пояснила Ирина Волк.

Спасённых кузбассовцев доставили в больницу для обследования. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Текст: Анна Печенегова.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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