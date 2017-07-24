В Кузбассе инспекторы ГИБДД за сутки нашли виновницу ДТП, скрывшуюся с места аварии

Накануне утром в Осинниках водитель Lada Priora сбила 57-летнюю женщину и скрылась с места аварии. Потерпевшую доставили в больницу очевидцы происшествия, которые ехали позади виновницы ДТП. В течение суток инспекторы ГИБДД нашли подозреваемую. По факту произошедшего проводится административное расследование.

«Полицейским потерпевшая рассказала, что около 10 часов утра вышла на автобусной остановке и продолжила путь на работу по обочине проезжей части. Внезапно она почувствовала удар по левой руке, от которого упала. Сбивший её автомобиль ненадолго остановился, после чего уехал. В больницу её доставила ехавшая следом семейная пара», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что автомобилем управляла 24-летняя местная жительница. В отношении неё составили административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». По решению суда автомобилистку на год лишили права управлять транспортными средствами.

Кузбассовцам напоминают, что в случае ДТП нельзя покидать место происшествия. Необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной сигнализации, затем вызвать оперативные службы.