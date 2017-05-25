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В Кузбассе интернетизация медучреждений обойдётся в 360 миллионов

В Кузбассе интернетизация медучреждений обойдётся в 360 миллионов

Финансирование программы будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов.

В Кузбассе на оснащение медицинских учреждений скоростным доступом в Интернет необходимо 360 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замгубернатора региона Валерия Цоя.

Так, 328,1 млн руб. (91%) пойдут на оснащение доступом 43 удалённых медучреждений, в основном, фельдшерско-акушерских пунктов в составе районных больниц. На 176 остальных объектов необходимо 30,3 млн руб. (9%).

Валерий Цой добавил, что выполнение президентского поручения предполагает оснащение медицинских учреждений доступом к Интернету со скоростью не менее 10 Мбит/с. Финансирование программы будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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