За неделю в регионе за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратились 19 625 человек.

В Кузбассе из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрыли 35 школ. Начальник отдела эпидемиологического контроля управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новосёлова сообщила Сибдепо, что в Гурьевске, Междуреченске и Мысках все образовательные учреждения закрыты на карантин.

«Частично не работают школы в Кемерове, Новокузнецке, Юрге, Кемеровском и Юргинском районах», – добавила Маргарита Новосёлова.

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в регионе за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратились 19 625 человек. Эпидемический порог в области превышен на 4,2%.

За указанный период вирусы гриппа идентифицированы у 32 больных (74,4% от общего числа лабораторно подтвержденных случаев). У 30 больных обнаружен вирус гриппа А(H3N2), у двух больных – вирус гриппа В. По клиническим признакам диагноз «грипп» медики поставили 165 больным (0,8% от числа зарегистрированных больных).

Отмечается, что 438 человек госпитализировали с осложнённым течением ОРВИ и троих больных гриппом.