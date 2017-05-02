В Кузбассе коллектив шахты имени С. М. Кирова установил новый рекод по добыче угля

За апрель горняки выдали на-гора 807,6 тысяч тонн угля, что на 100 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

Коллектив шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» побил свой прошлогодний рекорд по месячной добыче угля. За апрель 2017 года горняки выдали на-гора 807,6 тысяч тонн угля. Данный результат на 100 тысяч тонн больше, чем в августе 2016 года. Также рабочие обновили рекорд добычи угля на пласту Болдыревский. Там в течение прошлого месяца бригада Олега Германа добыла 448 тысяч тонн угля.

«Бригада Юрия Солдатенко из лавы №25-96 пласта Поленовский за месяц выдала на-гора 318 тысяч тонн, что также для шахты имени С.М. Кирова является лучшим результатом. В обеих лавах используются механизированные крепи JOY, очистные комбайны 4LS-20, 7LS-20, забойные конвейеры AFG, перегружатели BSL», — сообщили в пресс-службе АО «СУЭК-Кузбасс».

В прошлом году на шахте имени С. М. Кирова объём добычи угля составил 5,7 миллионов тонн угля, что стало рекордом не только для предприятия, но и для всего Кольчугинского (Ленинского) рудника. В этом году на шахту планируют купить новый очистной комплекс.