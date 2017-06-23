В Кузбассе комиссия по ЧС требует ужесточить проверки диких пляжей

В Кузбассе комиссия по ЧС (КЧС) потребовала от муниципалитетов ужесточить проверки диких пляжей. Заседание КЧС провёл замгубернатора Дмитрий Кудряшов.

В 2017 году в Кемеровской области откроют 27 пляжей и 49 мест отдыха – в целом 76. Это на восемь больше, чем в прошлом году. Усиление работы муниципальных образований и создание дополнительных разрешённых мест отдыха у воды позволит сократить число происшествий. Ведь одной из основных причин гибели отдыхающих остаётся купание на диких пляжах.

На выявленных несанкционированных местах купания местные власти должны формировать посты спасателей и сотрудников полиции, оперативно устанавливать запрещающие аншлаги. В регионе уже развернули межведомственный оперативный штаб по контролю за работой муниципалитетов и оперативных групп, которые обеспечивают безопасность на водных объектах. Его заседания будут проводиться еженедельно.