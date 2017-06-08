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В Кузбассе компания получила 100-тысячный штраф за продажу алкоголя без лицензии

В Кузбассе компания получила 100-тысячный штраф за продажу алкоголя без лицензии

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о привлечении ООО «Елена» к административной ответственности.

В магазине посёлка Загадное Новокузнецкого района продавали водку и коньяк без лицензии. Проверку в торговой точке провели сотрудники прокуратуры, которые и выявили нарушение. В связи с этим прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

«Обществу вменяется в вину оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии. ООО «Елена» допущенные нарушения и вину признало полностью», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

В итоге суд привлёк компанию к ответственности. Теперь ООО должно выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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