В Кузбассе лишили аккредитации компанию, занимающуюся поверкой приборов в шахтах

В Кузбассе Федеральная служба по аккредитации прекратила действие аттестата аккредитации ООО «Электротехносервис». Организация занималась поверкой приборов в шахтах. Всего она выдала 664 свидетельства на приборы, входящие в систему аэрогазового контроля угольных предприятий Кузбасса. Информация об этом появилась на сайте Росаккредитации.

«В Кузбассе создан прецедент. Лишение ООО права поверять приборы для шахт, видимо, следствие усиления Росаккредитацией контроля за организациями, аккредитованными на право поверки средств измерений, особенно для предприятий, имеющих статус опасного производственного объекта», — пояснили в ФБУ «Кемеровский ЦСМ».

Сообщается, что аттестат аккредитации «Электротехносервиса» был частично приостановлен в июле. Тогда была проведена проверка после обращения завода-производителя приборов ООО «Кузбасский региональный горный центр охраны труда» в Кемеровскую межрайонную прокуратуру по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Завод сообщил, что приборы не работают после поверки и ремонта компанией «Электротехносервис». Это первая организация в регионе, которую Росаккредитация лишила права поверки средств измерений, в том числе и для сферы ЖКХ.