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В Кузбассе компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты работникам

В Кузбассе компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты работникам

Суд признал ООО «КузбассАвтоТранс» виновным  в совершении административного правонарушения.

В Кузбассе ООО «КузбассАвтоТранс» (г. Междуреченск) оштрафовали за невыплату зарплаты работникам. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения.

Предприятие в установленные сроки не исполнило предписание в части погашения задолженности по выплате заработной платы 34 работникам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Кемеровской области.

Суд оштрафовал юридическое лицо на 100 000 рублей. На сегодняшний день постановление вступило в законную силу.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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