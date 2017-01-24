В Кузбассе компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты работникам
Суд признал ООО «КузбассАвтоТранс» виновным в совершении административного правонарушения.
В Кузбассе ООО «КузбассАвтоТранс» (г. Междуреченск) оштрафовали за невыплату зарплаты работникам. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения.
Предприятие в установленные сроки не исполнило предписание в части погашения задолженности по выплате заработной платы 34 работникам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Кемеровской области.
Суд оштрафовал юридическое лицо на 100 000 рублей. На сегодняшний день постановление вступило в законную силу.
Фото: Google Images.