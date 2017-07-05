В Кузбассе компанию оштрафовали на полмиллиона за перевозку детей без страхового полиса

Беловское ООО «Бюро Услуг «Гарант» оштрафовали на 500 тысяч рублей за перевозку детей на автобусе, на который не был оформлен страховой полис. Нарушение выявили сотрудники управления государственного автодорожного надзора по Кемеровской области.

В материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кузбасса, говорится, что компания захотела обжаловать такой штраф. В своём исковом заявлении ООО указало, что привлечение к административной ответственности «может привести к самым серьёзным, вплоть до вынужденной ликвидации последствиям».

«С учётом характера совершенного правонарушения, а также степени вины правонарушителя, суд приходит к выводу, что назначенное административным органом наказание соответствует цели предупреждения совершения обществом новых правонарушений», – решил суд.

В итоге сумму штрафа оставили прежней. Теперь ООО должно выплатить полмиллиона рублей.