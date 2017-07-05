Новости
Кузбасс
В Кузбассе компанию оштрафовали на полмиллиона за перевозку детей без страхового полиса

В Кузбассе компанию оштрафовали на полмиллиона за перевозку детей без страхового полиса

Перевозчик хотел отменить штраф через суд.

Беловское ООО «Бюро Услуг «Гарант» оштрафовали на 500 тысяч рублей за перевозку детей на автобусе, на который не был оформлен страховой полис. Нарушение выявили сотрудники управления государственного автодорожного надзора по Кемеровской области.

В материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кузбасса, говорится, что компания захотела обжаловать такой штраф. В своём исковом заявлении ООО указало, что привлечение к административной ответственности «может привести к самым серьёзным, вплоть до вынужденной ликвидации последствиям».

«С учётом характера совершенного правонарушения, а также степени вины правонарушителя, суд приходит к выводу, что назначенное административным органом наказание соответствует цели предупреждения совершения обществом новых правонарушений», – решил суд.

В итоге сумму штрафа оставили прежней. Теперь ООО должно выплатить полмиллиона рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

«Стенка на стенку»: международный турнир по боксу в Кемерове

Фоторепортаж с турнира по единоборствам «Стенка на стенку»
Чтиво

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Сибдепо разбирался, каким должен быть правильный батут
Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?

Сегодня в Кемерове

Популярное