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Кузбасс
В Кузбассе лоб в лоб столкнулись Nissan и Lada, пострадали восемь человек

В Кузбассе лоб в лоб столкнулись Nissan и Lada, пострадали восемь человек

Всех травмированных госпитализировали.

Ночью 9 июля в Ижморском районе произошло ДТП с большим количеством пострадавших. Около 2:30 на трассе Р-255 «Сибирь» лоб в лоб столкнулись Nissan Avenir и Lada Priora. Предварительно, на «встречку» выехал водитель отечественного авто.

«В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены восемь человек – водители транспортных средств и шесть пассажиров (по три человека из каждой машины)», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, в числе пострадавших жители разных регионов, в частности, Тюменской области, Красноярского и Пермского краев.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного  дела по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Правоохранители рекомендуют водителям быть предельно внимательными и осторожными за рулём.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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