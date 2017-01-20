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В Кузбассе локомотив грузового поезда загорелся во время движения

В Кузбассе локомотив грузового поезда загорелся во время движения

Возгорание локомотива произошло на перегоне Ижморская – Берикульская.

20 января в 8:00 в Кузбассе на перегоне Ижморская – Берикульская произошло возгорание локомотива грузового поезда. К месту происшествия был выдвинут пожарный поезд со станции Мариинск, который оперативно ликвидировал пожар.

В связи с остановкой грузового состава задерживается пригородный поезд №6284 Тайга – Мариинск. Время задержки составляет около 3 часов. Также на станции Ижморская на 1 час 40 минут задержан пассажирский поезд №130 Анапа – Красноярск.

«В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания», — сообщил Сибдепо пресс-секретарь по Кузбасскому региону ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД» Анатолий Болдырев.

На место прибыл резервный электровоз, который заменит горевший локомотив.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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