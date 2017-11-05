В Кузбассе лже-заказчик обманул дизайнера по очень запутанной схеме

В Кузбассе мужчина обратился к дизайнеру с просьбой оказать для него профессиональные услуги, а затем по странной и запутанной схеме обманул женщину и выманил у неё деньги.

Пострадавшая обратилась в дежурную часть управления МВД России по Новокузнецку. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что новокузнечанка работает дизайнером и рекламирует свои услуги в социальных сетях. Накануне ей позвонил мужчина, представился руководителем одной из местных организаций и заказал дизайн своего кабинета. Для замеров и разработки дизайн-макета он пригласил специалиста в свой офис.

«Когда потерпевшая направилась по указанному адресу, злоумышленник вновь связался с ней и попросил пополнить счета трёх телефонов, а затем принести ему чеки для того, чтобы возместить траты. Новокузнечанка выполнила просьбу и перечислила на три номера в общей сложности 5 500 рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Когда новокузнечанка пришла в офис по указанному адресу, оказалось, что человек с фамилией, под которой представился лже-клиент, там не работает. Мобильный телефон афериста к тому моменту уже оказался отключенным.

Оперативники выяснили, что SIM-карта, с которой звонил мужчина, зарегистрирована в Челябинской области. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество».