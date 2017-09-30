В Кузбассе машина скорой помощи негативно влияла на здоровье пациентов и медработников

В Юрге сотрудники Роспотребнадзора в ходе плановой проверки нашли автомобиль скорой помощи, в котором был превышен допустимый уровень вибрации. Из-за этого суд временно запретил работать на машине.

«Превышение уровня вибрации может негативно сказаться на здоровье пациентов и медицинских работников», – пояснили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В итоге представителям медучреждения дали 30 суток, чтобы устранить нарушения в УАЗе. Решение суда выполнил судебный пристав-исполнитель.