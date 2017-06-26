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Кузбасс

В Кузбассе мать выбросила новорожденного ребёнка на помойку

Младенец погиб, женщина предстанет перед судом.

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области сообщили о преступлении, совершённом в Крапивинском районе. Женщина родила ребёнка дома, не вставая на медицинский учёт. После родов она завернула младенца в пакет и выбросила в мусорный контейнер.

«После самостоятельного родоразрешения у женщины начались осложнения, она обратилась в медицинское учреждение, сообщив о якобы выкидыше. Информацию о пациентке передали в правоохранительные органы. В ходе осмотра контейнера тело новорожденного обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок родился живым, доношенным. Причиной смерти новорожденного явилось переохлаждение организма», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Женщина уже воспитывает двух детей, в отношении ещё одного её лишили родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемую ждёт психолого-психиатрическая экспертиза.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: архив Сибдепо.

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