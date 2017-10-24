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В Кузбассе МЧС предупреждает водителей об ухудшении погоды

В Кузбассе МЧС предупреждает водителей об ухудшении погоды

На среду, 25 октября, синоптики прогнозируют усиление ветра и осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Кузбассе сотрудники МЧС предупреждают автомобилистов об ухудшении погоды в среду, 25 октября. По прогнозам синоптиков, водителям следует отказаться от поездок на личном транспорте без острой необходимости из-за усиления ветра до 19 м/с и осадков в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет плохая видимость, а также возможны гололедные явления.

«Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. В связи с погодными условиями, своевременно побеспокойтесь о замене летней резины на зимнюю», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

 

Пешеходам также следует помнить о собственной безопасности. Пересекать проезжую часть можно только по зебре, при условии, что водители вас увидели и уступают дорогу. Также на верхней одежде должны присутствовать светоотражающие элементы.

Ранее Сибдепо сообщал, что на этой неделе в Кузбассе похолодает до -13°С.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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