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В Кузбассе многодетным семьям раздали почти полтонны картофеля

В Кузбассе многодетным семьям раздали почти полтонны картофеля

4 850 многодетный семей получили по 100 кг посадочного материала.

В Кемеровской области в рамках комплекса социально-аграрных акций многодетным семьям раздали по 100 кг семенного картофеля, предназначенного для выращивания нового урожая. Весь посадочный материал полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В 2017 году в акции участвовали 4 850 семей, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году.

«В Прокопьевске в этом году 321 семье вручены сетки отборного картофеля, выращенного в ОАО «Славино» п. Чистогорский Новокузнецкого района. В Яшкинском районе 95 семей запаслись сортом «Тулеевский», а в Юрге — 115 семей получили по 100 кг семенного материала из СПК «Береговой» Кемеровского района. Выдача семян проведена сотрудниками социальной службы», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Также в этом году более 27 тысяч местных жителей получат необходимую поддержку по различным социальным программам, действующих в нашем регионе. Сейчас многодетные семьи Кузбасса получают кур и корма для них, а некоторые семьи по паре овец. Осенью лежачие инвалиды, колясочники и их семьи получат продуктовые наборы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.

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