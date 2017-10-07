В Кузбассе молодого человека приговорили к 7,5 годам лишения свободы за плохое чувство юмора

В Мариинске местный 19-летний житель не оценил розыгрыш с купюрой «Банка приколов» и убил шутника. Теперь ему грозит более 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл 22 апреля 2017 года. Тогда домой к подсудимому, который проживал вместе с родителями, в гости заглянул сосед. Тот решил разыграть отца семейства и подарил ему 100-долларовую купюру. Мужчина поверил, что купюра настоящая и решил обменять её в банке на рубли, рассказали в прокуратуре Мариинска.

Но молодой человек разглядел на 100-долларовой купюре, подаренной отцу, надпись «Банк приколов» и разозлился. Он решил отомстить, взял дома деревянную биту для игры в «Городки», надел на лицо шапку, прорезав в ней отверстия для глаз, и ночью проник в дом к соседу, выбив стекло. Битой он стал наносить удары спящему соседу и его сожительнице.

«Почувствовав удары, сожительница начала кричать, просить подсудимого прекратить избивать её. Проснувшись, сожитель решил защитить её и лег на неё сверху. После того как подсудимый прекратил свои действия и убежал, сожительница вызвала «скорую помощь»», – рассказали в прокуратуре Мариинска.

Спустя несколько часов от полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице. Его сожительница получила травмы средней тяжести. После случившегося, испугавшись мести молодого человека, женщина переехала в другое место.

Свою вину подсудимый признал. Мариинский городской суд приговорил 19-летнего местного жителя за совершение двух преступлений против личности к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.