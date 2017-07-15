В Кузбассе мужчина из-за малолетнего сына ломом повредил авто экс-тёще

В Мариинске за помощью в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её бывший зять ломом повредил её машину Toyota Corona, а также этим же предметом грозился убить её.

По данным полиции, 38-летний мужчина пришёл к бывшим родственникам в нетрезвом состоянии и заявил, что хочет погулять со своим сыном. Экс-супруга не пустила ребёнка на улицу с пьяным отцом, после чего между мужчиной и матерью его бывшей жены возник конфликт.

«Подозреваемый выбежал на улицу, взял лом и нанёс несколько ударов по припаркованной у дома машине автовладелицы. Увидев происходящее, жительница Мариинска попыталась остановить злоумышленника, но тот замахнулся на неё ломом и угрожал убить. Потерпевшая позвонила в полицию, а бывший родственник тем временем скрылся, но полиция его нашла и задержала», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Злоумышленник повредил капот автомобиля, крышу и одну из дверей, а также лобовое стекло. Сумма причинённого ущерба составила 41 тысячу рублей. Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.