В Кузбассе мужчина упал с шестого этажа и погиб

В Осинниках в субботу, 30 сентября, из дома №20 по улице Тобольская ночью из окна своей квартиры упал 55-летний местный житель. Мужчина погиб. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и следственного комитета. По предварительным данным, мужчина сам выпрыгнул с шестого этажа.

В качестве основной версии случившегося рассматривается самоубийство. В данный момент во всех обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.