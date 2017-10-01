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Кузбасс
В Кузбассе мужчина упал с шестого этажа и погиб

В Кузбассе мужчина упал с шестого этажа и погиб

ЧП произошло в городе Осинники

В Осинниках в субботу, 30 сентября, из дома №20 по улице Тобольская ночью из окна своей квартиры упал 55-летний местный житель. Мужчина погиб. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и следственного комитета. По предварительным данным, мужчина сам выпрыгнул с шестого этажа.

В качестве основной версии случившегося рассматривается самоубийство. В данный момент во всех обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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