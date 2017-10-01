В Кузбассе мужчина упал с шестого этажа и погиб
ЧП произошло в городе Осинники
В Осинниках в субботу, 30 сентября, из дома №20 по улице Тобольская ночью из окна своей квартиры упал 55-летний местный житель. Мужчина погиб. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и следственного комитета. По предварительным данным, мужчина сам выпрыгнул с шестого этажа.
В качестве основной версии случившегося рассматривается самоубийство. В данный момент во всех обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
Фото: Google Images.