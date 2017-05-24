В Кузбассе на принудительное лечение отправят мать, утопившую годовалого сына

После совершения преступления женщина через окно сбежала из дома.

Кемеровский областной суд вынес постановление о принудительном лечении в медицинском учреждении с интенсивным наблюдением в отношении 26-летней женщины, которая утопила годовалого сына. Происшествие случилось в декабре 2016 года после очередного семейного скандала.

Жительница села Опарино Топкинского района поссорилась со своей матерью, после чего последняя вышла на улицу. Кроме женщин и погибшего ребёнка в доме находился 12-летний брат подсудимой. 26-летняя женщина схватила нож и, угрожая им мальчику, выгнала его на улицу.

«Несовершеннолетний оказался на улице без верхней одежды. Мать обвиняемой пыталась войти в дом, кричала, что если та не откроет дверь, то вызовет полицию, чтобы дочь лишили родительских прав», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая испугалась угрозы, и, чтобы никто не забрал у неё сына, налила в ванну воды, положила туда ребёнка и удерживала под водой, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого она сбежала из дома через окно.

Когда мать подсудимой смогла попасть в собственное жильё, было уже поздно. Медики констатировали смерть годовалого мальчика.

В настоящее время постановление суда ещё не вступило в законную силу.