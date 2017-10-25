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В Кузбассе на развитие индустриальных парков выделят до 10 млн рублей

В Кузбассе на развитие индустриальных парков выделят до 10 млн рублей

Совет народных депутатов Кемеровской области принял закон о развитии индустриальных парков в регионе.

В Кузбассе Совет народных депутатов принял закон «О развитии индустриальных (промышленных) парков». В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что парки являются эффективным инструментом для привлечения инвестиций, обеспечивая промышленным предприятиям развивать бизнес, говорится на сайте СНДКО.

По данным ТАСС, в рамках реализации закона, управляющие компании смогут получить до 10 млн рублей на возмещение затрат. Как рассказал агентству начальник департамента промышленности Кемеровской области Леонид Старосвет, данные средства будут предусмотрены в рамках программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» в региональном бюджете 2018 года.

Если кузбасский индустриальный парк будет соответствовать всем критериям, которые до конца года установят управляющим компаниям, его включат в федеральный реестр.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.sndko.ru

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