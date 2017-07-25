В Кузбассе на шахте «Анжерская-Южная» произошёл выброс газа, пропал один человек

В понедельник, 24 июля, около 23:40 на шахте «Анжерская-Южная» в посёлке Арсеньтьевка Кемеровского района произошёл выброс угля и газа. После происшествия 78 горняков эвакуировались самостоятельно, а один из рабочих пропал без вести. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Спасатели ведут работы, направленные на поиск без вести пропавшего горняка.

«На аварийном участке произошёл обвал породы. Сейчас сотрудники ВГСЧ МЧС России дополнительно проводят прокладку вентиляционных труб для дегазации штрека. Затем спасатели приступят к разбору обрушившихся угля и породы и будут продвигаться в сторону предполагаемого места нахождения горняка. На месте ЧП работают более 40 человек», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По факту произошедшего Следком организовал доследственную проверку.

«В настоящее время следователи приступают к изучению документации, уточняется информации о людях, находящихся в забое. Будут опрошены рабочие, которые уже поднялись на поверхность», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По результатам доследственой проверки будет принято процессуальное решение.

На шахте «Анжерская-Южная» добываю уголь, который используется в коксохимической промышленности. Предприятие ввели в эксплуатацию в 2005 году.