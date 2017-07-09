В кузбасской шахте погиб 22-летний электрослесарь

Кузбасские правоохранители начали доследственную проверку по факту гибели 22-летнего электрослесаря, работавшего на горном участке шахты.

Предварительно, молодой человек погиб при выполнении работ на ленточном конвейере.

«Следствию предстоит изучить должностные инструкции, проверить, должным ли образом потерпевший был инструктирован по технике безопасности ведения работ, должен ли он был выполнять данные работы, а также была ли самим потерпевшим нарушена техника безопасности», — сообщили в региональном СУ СК РФ.

В пресс-службе областного ведомства Сибдепо рассказали, что погибший электрослесарь работал в шахте, которая находится в Мысках.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.