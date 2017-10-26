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Кузбасс
В Кузбассе на технологической дороге сгорел автобус ПАЗ

В Кузбассе на технологической дороге сгорел автобус ПАЗ

Пожар произошёл в Беловском районе.

25 октября в Беловском районе на 10 км технологической дороги «Новый Городок – Старобачаты» произошёл пожар в автобусе ПАЗ. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 18:29.

«На момент прибытия первого подразделения автобус горел открытым пламенем. В результате у него обгорели передние колёса и салон», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Собеседник издания добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались четыре человека и одна единица техники.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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