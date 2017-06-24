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В Кузбассе на трассе Мариинск - Верх-Чебула произошло серьёзное ДТП

На кузбасской трассе произошло серьёзное ДТП

По словам очевидцев, авария случилась днём 24 июня.

В субботу, 24 июня, в Кузбассе на трассе Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск на 438 километре произошло серьёзное ДТП. На дороге столкнулись фура и Ford Focus. Иномарка получила значительные повреждения.

«Мы ехали мимо, когда всё уже произошло. Вокруг иномарки бегали люди. Скорой и ГИБДД ещё не было, пострадавших я не видел», — рассказал Сибдепо очевидец аварии.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

См. также

Госавтоинспекция напоминает кузбассовцам о том, что нельзя пренебрегать правилами дорожного движения. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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