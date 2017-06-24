На кузбасской трассе произошло серьёзное ДТП

В субботу, 24 июня, в Кузбассе на трассе Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск на 438 километре произошло серьёзное ДТП. На дороге столкнулись фура и Ford Focus. Иномарка получила значительные повреждения.

«Мы ехали мимо, когда всё уже произошло. Вокруг иномарки бегали люди. Скорой и ГИБДД ещё не было, пострадавших я не видел», — рассказал Сибдепо очевидец аварии.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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