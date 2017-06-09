В Кузбассе на трассе перевернулась «Ока», погибли 80-летний водитель и его пассажирка

9 июня на дороге в Промышленновском районе перевернулась «Ока». ДТП произошло в 13:00. В результате аварии погибли два человека.

«По предварительным данным, 80-летний водитель «Оки» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего допустил опрокидывание транспортного средства. На месте аварии погиб автомобилист и его 55-летняя пассажирка», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

Установлено, что проезжая часть в момент ДТП была мокрой.

Госавтоинспекция просит водителей быть осторожнее за рулём. Автомобилистам рекомендуют избегать резких манёвров, не превышать скорость и соблюдать ПДД.