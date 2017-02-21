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Кузбасс
В Кузбассе на трассе перевернулся УАЗ, пострадали три человека

В Кузбассе на трассе перевернулся УАЗ, пострадали три человека

Травмы получили пассажирки авто.

20 февраля в Ленинск-Кузнецком районе на трассе перевернулся УАЗ. В аварии пострадали три человека, сообщили Сибдепо в областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель УАЗ ехал от Новосибирска к Ленинск-Кузнецкому, — рассказали изданию в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса. — В пути 57-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание авто».

Травмы получили пассажирки УАЗа в возрасте 41, 38 и 58 лет. Им назначили амбулаторное лечение. Водитель не пострадал. В момент происшествия он был трезвым.

Госавтоинспекция просит автомобилистов отказаться от резких маневров на дороге, а также от превышения скорости. Водителей призывают соблюдать ПДД.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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