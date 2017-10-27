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Кузбасс
В Кузбассе на трассе после ДТП грузовик и «легковушка» съехали в кювет

В Кузбассе на трассе после ДТП грузовик и «легковушка» съехали в кювет

По словам одного из водителей, авария произошла из-за снежного наката на проезжей части.

26 октября в Яшкинском районе на дороге «Тайга – Таловка – Вотиновка» столкнулись Nissan Avenir и Mitsubishi Canter. В результате ДТП автомобили протаранили дорожное ограждение и съехали в кювет.

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«Авария произошла в 12:15. По предварительным данным, водитель Nissan не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi. По словам 29-летнего мужчины, который управлял легковым авто, он потерял управление из-за снежного наката на проезжей части», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате аварии никто чудом не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину. Также всех участников дорожного движения призывают быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги).

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