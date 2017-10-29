В Кузбассе на трассе произошло ДТП с пятью пострадавшими

В субботу, 28 октября, в Киселёвске на 67 километре автомобильной дороги «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» в 18:50 столкнулись Opel Mokka и ГАЗ-3221. В результате аварии пострадали пять человек, все они находились в микроавтобусе. Известно, что аварию спровоцировала женщина-автомобилист.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Opel на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автомобилем ГАЗ-3221», — говорится на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.