В Кузбассе на трассе произошло ДТП с участием ВАЗа и Toyota, есть пострадавшие

Две машины столкнулись в Новокузнецком районе.

В Кузбассе на трассе «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» столкнулись ВАЗ и Toyota Corona. О ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель отечественного авто не выбрал безопасную скорость движения. В итоге автомобиль занесло и он оказался на полосе встречного движения, где и произошло ДТП.

Как проинформировали в региональной ГИБДД, в результате аварии травмы получили два человека: пассажиры Toyota и ВАЗа.

Ранее Сибдепо сообщал, что за первую неделю 2017 года в Кемеровской области зарегистрировали 40 ДТП. В них три человека погибли, 77 пострадали.