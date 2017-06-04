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Кузбасс
В Кузбассе на трассе произошло тройное ДТП с участием автобуса

В Кузбассе на трассе произошло тройное ДТП с участием автобуса

По словам очевидцев, в аварии пострадал один человек.

4 июня в посёлке Демьяновка Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса произошло тройное ДТП. Как рассказал Сибдепо очевидец аварии Вадим Соломин, в результате столкновения транспортных средств пострадал один человек.

На фото последствий произошедшего запечатлено, что левые части обоих легковых автомобилей получили значительные повреждения.

В Кузбассе на трассе произошло тройное ДТП с участием автобуса

«Авария произошла около 15:00. Столкнулись Lifan Х60, ВАЗ-2111 и автобус. Когда проезжали мимо, был один пострадавший, он сидел на стуле. Видимо, у него был шок», – пояснил собеседник издания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ГИБДД Кемеровской области призывает водителей быть более внимательными и осторожными. Автомобилистам советуют выбирать скоростной режим и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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