В Кузбассе на трассе сгорел автофургон Schmitz

18 мая в Ленинск-Кузнецком районе на трассе сгорел автофургон Schmitz. Сообщение о пожаре поступило в 8:30. В 8:44 специалисты уже ликвидировали огонь.

«На момент прибытия первого подразделения автофургон горел открытым пламенем. В результате он выгорел полностью. Также обгорели колёса и лакокрасочное покрытие», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

К тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались четыре человека и одна единица техники.