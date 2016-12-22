В Кузбассе на трассе в ДТП со снегоуборочной машиной пострадал двухмесячный ребёнок. Авария произошла 21 декабря в 16:40 в Прокопьевском районе.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель Toyota Carina не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся снегоуборочной машины, которая очищала проезжую часть. В результате автомобили столкнулись.

В ДТП пострадал двухмесячный мальчик, которого перевозили на заднем сидении легкового авто в переносной люльке.

«Водители обоих автомобилей травмы не получили. Установлено, что они были трезвыми. Ребёнку назначено амбулаторное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.