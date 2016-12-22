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В Кузбассе на трассе в ДТП со снегоуборочной машиной пострадал двухмесячный ребёнок

В Кузбассе на трассе в ДТП со снегоуборочной машиной пострадал двухмесячный ребёнок

Авария произошла в Прокопьевском районе.

В Кузбассе на трассе в ДТП со снегоуборочной машиной пострадал двухмесячный ребёнок. Авария произошла 21 декабря в 16:40 в Прокопьевском районе.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель Toyota Carina не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся снегоуборочной машины, которая очищала проезжую часть. В результате автомобили столкнулись.

В ДТП пострадал двухмесячный мальчик, которого перевозили на заднем сидении легкового авто в переносной люльке.

«Водители обоих автомобилей травмы не получили. Установлено, что они были трезвыми. Ребёнку назначено амбулаторное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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