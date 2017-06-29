В Кузбассе на трассе в лобовом столкновении двух грузовиков погибли три человека

29 июня в Ленинск-Кузнецком районе на трассе произошло лобовое столкновение грузовиков Hino Ranger и DAF. Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области, в аварии погибли три человека.

«По предварительным данным, в 8:00 один из грузовиков выехал на полосу встречного движения. В результате погибли двое водителей, а также пассажир Hino», – пояснил собеседник онлайн-журнала.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность движения на участке, где произошло столкновение.

С начала года правоохранители выявили 764 правонарушения, связанных с выездом на «встречку». ГИБДД напоминает, что такой манёвр является одним из самых опасных. Автолюбителей Кузбасса призывают соблюдать режим труда и отдыха, особенно в жаркую погоду.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России онлайн-журналу сообщили, что к ликвидации последствий ДТП привлекались 5 человек и одна единица техники. Специалисты деблокировали участников аварии.