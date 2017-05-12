В Кузбассе на трассе задержали автомобилиста, лишенного водительских прав до 2028 года

В Кузбассе на трассе «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк» правоохранители задержали водителя с поддельными правами.

38-летний мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД за превышение скорости. При осмотре водительского удостоверения инспекторы засомневались в его подлинности.

«При проверке по базе данных оказалось, что человеку, чьи данные были указаны в документе, водительское не выдавалось. Проведенная экспертиза также подтвердила, что изъятое удостоверение является поддельным», — сообщили в областном ГУ МВД.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ведомства, оказалось, что в 2006 году автомобилиста лишили водительских прав на 258 месяцев, до 2028 года. Мужчину так наказали за регулярные нарушения ПДД, в частности, за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Спустя пять лет после лишения прав кемеровчанин за 18 тысяч рублей купил фальшивое удостоверение через Интернет. В документе была фотография заказчика и персональные данные другого человека.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Кузбассовцу грозит до шести месяцев ареста.