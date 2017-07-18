В Кузбассе началась «Шахтёрская Олимпиада»

Церемония открытия конкурса профессионального мастерства прошла на стадионе им. А.Н. Абрамова в городе Полысаево.

18 июля в Кузбассе начался конкурс профессионального мастерства «Шахтёрская Олимпиада-2017». Церемония открытия прошла на стадионе имени А.Н. Абрамова в городе Полысаево.

В состязаниях участвуют 13 команд от угледобывающих компаний Кузбасса, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, республик Бурятия и Хакасия. Участники борются за победу в 13 номинациях. По итогам «Шахтёрской Олимпиады» выберут, в частности, лучших лаборантов, аппаратчиков и других специалистов.

«Почему мы придаём такое большое значение шахтерским рекордам? Потому что рекорды – это всегда высочайшая производительность труда. Именно рекорды обеспечивают самую низкую себестоимость добычи, а, значит, высокую конкурентоспособность нашего угля», — сказал замгубернатора Кемеровской области Евгений Хлебунов на открытии «Шахтёрской Олимпиады».

Торжественная церемония закрытия «Олимпиады» пройдёт 21 июля. Отметим, что соревнования посвящены 70-летию празднования Дня Шахтера и 295-летию начала добычи угля в России. Организатором состязаний является Сибирская угольная энергетическая компания.