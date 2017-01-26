В Кузбассе начали подготовку к весеннему паводку

В настоящее время в Мысках старосты проводят подворовые обходы и сверяют списки жителей.

В Мысках Кемеровской области начали подготовку к весеннему паводку. В зону подтопления могут попасть посёлки Тоз, Тутуяс, Бородино, Чувашка, где насчитывается 259 домов и зарегистрировано 1 тыс. 816 человек, а также восемь садовых обществ.

Тоз и Тутуяс весной зачастую оказываются полностью отрезанными половодьем от Мысков. Пенсионерам, проживающим в этих населенных пунктах, до начала ледохода вручат пенсию за март и апрель, а старостам муниципалитет оплатит услуги мобильной связи.

«В настоящее время старосты проводят подворовые обходы, сверяют списки жителей, на особый контроль берут жителей с ограниченными возможностями здоровья, уточняют наличие домашнего скота», – сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кузбассе МЧС будет следить за паводком с помощью квадрокоптеров.