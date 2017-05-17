В Кузбассе начальник областного ГУ МВД РФ получил медаль за заслуги перед Отечеством

Юрий Николаевич Ларионов служит в органах внутренних дел уже более 30 лет.

Указом президента России Владимира Путина от 4 мая 2017 года начальник Главного управления МВД РФ по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ларионов служит в органах внутренних дел с 1986 года. Службу он начинал с должности участкового инспектора Рудничного РОВД по Кемерову. В 2012 году занял должность начальника областного ГУ МВД РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

После окончания Академии управления МВД РФ в 2001 году Юрий Ларионов стал замначальника управления уголовного розыска ГУВД Кемеровской области. Спустя два года он стал первым заместителем начальника криминальной милиции Кузбасского УВДТ. С 2005 по 2010 год был начальником Западно-Сибирского УВД на транспорте.

Затем в течение двух лет Ларионов руководил Управлением МВД РФ по Забайкальскому краю, после чего стал начальником ГУ МВД РФ по Кемеровской области. У Ларионова есть несколько правительственных и ведомственных наград.